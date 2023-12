MLB: Yamamoto promete luchar para ganar títulos en Los Dodgers

Yamamoto, quien según muchos es el mejor pitcher fuera de Norteamérica, alcanzó el miércoles una de sus metas. Se incorporó oficialmente a los Los Ángeles Dodgers mediante un contrato de 12 años, que sería el más cuantioso y duradero otorgado jamás a un pitcher en las mayores.

"De hoy en adelante, prometo a todos los fanáticos de Los Ángeles que me concentraré para ser un mejor jugador y convertirme en campeón del mundo como miembro de los Dodgers", dijo Yamamoto. "Simplemente me detendré para admirar a los jugadores a quienes he visto desde hace tiempo, pero más bien me esforzaré por ser el pelotero en que otros quieran convertirse”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLosDodgers%2Fstatus%2F1740236893399519511&partner=&hide_thread=false "Como miembro de Los Dodgers, le prometo a todos los aficionados de L.A. que enfocaré todos mis recursos para ser un mejor jugador y convertirme en un campeón mundial." pic.twitter.com/abzan9wjNv — Los Dodgers (@LosDodgers) December 28, 2023

Estrellas japonesas en Los Ángeles

Los Dodgers formalizaron así el convenio con el codiciado agente libre, quien se reencontrará con su compatriota Shohei Ohtani gracias al derroche invernal del club.

El equipo no reveló el valor del contrato que anunció el miércoles, pero varios reportes de medios han establecido que alcanza los 325 millones de dólares. Ese acuerdo sería el más grande y extenso garantizado para un lanzador de las mayores.

FUENTE: MLB