William Contreras, Antonio Senzatela y Jackson Chourio hacen historia con Clásico Mundial y Serie Mundial

El béisbol venezolano vive un año inolvidable gracias a William Contreras , Antonio Senzatela y Jackson Chourio, quienes lograron conquistar dos de los campeonatos más importantes de este deporte en una misma temporada.

Los tres peloteros formaron parte de la selección de Venezuela que ganó el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y posteriormente celebraron el campeonato de las Grandes Ligas con los Cerveceros de Milwaukee.

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El conjunto de Milwaukee consiguió su primera Serie Mundial en la historia de la franquicia el miércoles 28 de octubre, luego de superar 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto enfrentamiento, disputado en el Tropicana Field.

Una hazaña que solamente habían conseguido dos peloteros

Contreras, Senzatela y Chourio se unieron a una exclusiva lista de jugadores que han logrado conquistar el Clásico Mundial de Béisbol y la Serie Mundial de MLB durante un mismo año calendario.

Antes de los tres venezolanos, únicamente Alex Bregman y Luke Gregerson habían conseguido esta combinación de títulos.

Ambos lo lograron en 2017, cuando representaron a Estados Unidos en el Clásico Mundial y posteriormente conquistaron la Serie Mundial con los Astros de Houston.

Jackson Chourio brilló en los dos campeonatos

El joven jardinero Jackson Chourio, de 22 años, tuvo una participación destacada en ambos torneos, convirtiéndose en el único de los tres venezolanos que disputó tanto la final del Clásico Mundial como la Serie Mundial.

Durante el Clásico Mundial, Venezuela conquistó su primer campeonato en la historia del certamen tras superar 3-2 a Estados Unidos el 17 de marzo en Miami.

Meses después, Chourio volvió a celebrar, esta vez con Milwaukee, siendo una de las principales figuras ofensivas del equipo durante el Clásico de Otoño.

El venezolano terminó la Serie Mundial con promedio de .458 y conectó 11 imparables, estableciendo una marca para una Serie Mundial de cinco encuentros.

Además, consiguió múltiples imparables en cada uno de los primeros cuatro compromisos contra Tampa Bay.

William Contreras fue elegido MVP de la Serie Mundial

Otro de los grandes protagonistas del campeonato de Milwaukee fue el receptor William Contreras, quien recibió el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial 2026.

Contreras registró promedio ofensivo de .381 y remolcó cuatro carreras durante los cinco encuentros ante los Rays.

El venezolano también destacó por su trabajo detrás del plato, especialmente en el manejo del cuerpo de lanzadores, el control del juego de bases y las revisiones mediante el sistema automatizado de bolas y strikes.

En el quinto encuentro, conectó un doble productor que amplió la ventaja de Milwaukee y contribuyó a asegurar el primer campeonato de la franquicia.

Antonio Senzatela también fue importante desde el montículo

El lanzador Antonio Senzatela completó el grupo de venezolanos que celebraron los dos campeonatos durante 2026.

El derecho de 31 años llegó a los Cerveceros procedente de los Rockies de Colorado mediante un movimiento realizado durante el período de cambios.

Aunque no tuvo su mejor rendimiento durante la temporada regular, logró aportar desde el bullpen en la postemporada.

Senzatela realizó cuatro apariciones durante octubre sin permitir carreras limpias.

Un 2026 inolvidable para Venezuela

El primer gran festejo llegó en marzo, cuando Venezuela derrotó 3-2 a Estados Unidos para conquistar su primer título del Clásico Mundial de Béisbol.

Siete meses después, Contreras, Senzatela y Chourio volvieron a levantar un trofeo, esta vez con los Cerveceros de Milwaukee, que consiguieron su primera Serie Mundial tras superar a Tampa Bay.