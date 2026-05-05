Mundial 2026: Conoce a la selección de Bélgica

La selección de Bélgica llega al Mundial 2026 de la mano del técnico francés Rudi García, estará en el Grupo G junto a Egipto, Nueva Zelanda e Irán, para clasificar a la siguiente fase.

Bélgica llega a este Mundial 2026 luego de clasificar como primer lugar del Grupo J, es el noveno en el Ranking oficial de la FIFA.

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Tiene jugadores claves e importantes como Courtois, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, entre otros.

Bélgica y su participación en Mundiales

Los Diablos Rojos han participado en 14 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, no han ganado ninguno y tampoco han llegado a una final.

Su mejor resultado fue en el Mundial de Rusia 2018 cuando quedaron en tercer lugar, tuvieron una fase de grupo perfecta, eliminaron a Brasil en cuartos de final y cayeron ante Francia en la semifinal. Ellos lograron el bronce tras ganarle 2-0 a Inglaterra.

En México 1986, Bélgica consiguió el cuarto puesto, cuando llegaron a semifinales perdieron ante la Argentina de Diego Armando Maradona.

Datos que tienes que saber de Bélgica