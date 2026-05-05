Mundial 2026 -  5 de mayo de 2026 - 10:35

Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Bélgica

Conoce a los jugadores destacados de la selección de Bélgica para el Mundial 2026 que inicia el 11 de junio.

Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Bélgica

Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Bélgica

IG: Jeremy Doku

La selección de Bélgica que es dirigida por Rudi García quedó ubicada en el Grupo G del Mundial 2026 que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos y se ve como una de las favoritas para clasificar.

Bélgica comparte grupo con Irán, Nueva Zelanda y Egipto.

Jugadores destacados de la selección de Bélgica para el Mundial 2026

  • Thibaut Courtois: El portero belga figura del Real Madrid, es una de las piezas claves de esta selección, candidato a guante de oro, con 34 años llegará a su cuarto mundial. Los demás fueron Brasil 2014, Rusia 2018 y a Qatar 2022.
  • Kevin de Bruyne: El capitán de este equipo llega con 34 años, llegará a su tercer Mundial, ha disputado 13 partidos y titular en cada uno de ellos. El jugador del Napoli, será pieza clave en la experiencia.
  • Jeremy Doku: Jugador del Manchester City, con 23 años, de los jugadores jóvenes que buscan explotar en el Mundial 2026. Disputará su primera copa del Mundo.

Posible jugador revelación

  • Amadou Onana, de 24 años, juega en el Aston Villa, anotó su primer gol con la selección de Bélgica el 28 de marzo de 2026 contra Estados Unidos.
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