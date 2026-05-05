Mundial 2026: Jugadores destacados de la Selección de México

La Selección de México afrontará el Mundial 2026 con la presión y la ilusión de jugar en casa. El equipo dirigido por Javier Aguirre ha logrado encontrar una base sólida de jugadores que mezclan experiencia europea, juventud y talento ofensivo, elementos que ilusionan al “Tri” de cara a la Copa del Mundo.

Uno de los futbolistas llamados a liderar el proyecto es Santiago Giménez. El delantero del AC Milan llega como la principal referencia ofensiva de México gracias a su capacidad goleadora, movilidad y experiencia en el fútbol europeo. Aunque todavía busca consolidar sus números con la selección, Aguirre lo considera una pieza clave para el ataque mexicano.

En el mediocampo, el gran líder es Edson Álvarez. El capitán mexicano aporta equilibrio, recuperación y liderazgo dentro del terreno de juego. Su experiencia en la Premier League con el West Ham United lo convierte en uno de los jugadores más importantes del plantel y en el eje del sistema táctico de Aguirre.

Otro nombre fundamental es Raúl Jiménez. El delantero ha recuperado un gran nivel con el Fulham y viene de ser decisivo para México en la conquista de la Liga de Naciones de Concacaf, marcando goles importantes ante Canadá y Panamá. Su experiencia mundialista y capacidad para aparecer en momentos importantes lo mantienen como una de las figuras del “Tri”.

En defensa, Johan Vásquez se ha consolidado como el central más confiable de la selección. El zaguero del Genoa destaca por su solidez, liderazgo y regularidad en la Serie A. Junto a él, nombres como César Montes y Jesús Gallardo apuntan a ser pilares defensivos del equipo.

En ataque también sobresalen jugadores como Alexis Vega, Roberto Alvarado y César Huerta, quienes aportan desequilibrio, velocidad y creatividad en los últimos metros.

Jugador revelación de la Selección de México: Gilberto Mora

El jugador revelación que más expectativa genera rumbo al Mundial 2026 es Gilberto Mora. El joven mediocampista ha sorprendido por su madurez, técnica y personalidad pese a su corta edad. Aguirre le ha dado oportunidades importantes y muchos lo consideran la gran joya del fútbol mexicano actual.

Mora destaca por su visión de juego, capacidad para filtrar pases y facilidad para asociarse en ataque. Además, varios aficionados y analistas mexicanos creen que puede convertirse en una de las sorpresas del torneo si logra consolidarse en la convocatoria final.

Con una combinación entre experiencia y juventud, México buscará aprovechar la localía para volver a ser protagonista en una Copa del Mundo y romper la barrera histórica de los octavos de final.