Mundial 2026: Conoce a Javier Aguirre, entrenador de la Selección de México

Javier Aguirre, es el DT de la Selección de México para el Mundial 2026 . Vive actualmente su tercera etapa al frente "Tri", un proceso que comenzó oficialmente en julio de 2024 tras la salida de Jaime Lozano.

La Federación Mexicana apostó nuevamente por la experiencia del “Vasco”, acompañado por Rafael Márquez como auxiliar técnico, con el objetivo de llegar fortalecidos al Mundial de 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Desde su regreso, Aguirre ha buscado darle estabilidad a una selección que atravesaba momentos complicados. En esta nueva etapa ha combinado futbolistas de experiencia con jóvenes talentos, además de impulsar una mayor competitividad interna dentro del plantel. Bajo su mando, México conquistó la Concacaf Nations League 2025 y posteriormente la Copa Oro 2025.

Números de México con Javier Aguirre

En cuanto a números, el balance del estratega en su actual ciclo es positivo. Hasta inicios de 2026, Aguirre suma 26 partidos dirigidos, con récord de 14 victorias, siete empates y cinco derrotas. Además, el equipo registra 34 goles anotados y 23 recibidos.

En partidos oficiales, el “Vasco” logró convertirse en el entrenador con más triunfos en la historia de la selección mexicana, superando la marca que compartía con Ricardo La Volpe. El récord llegó durante la Copa Oro 2025, cuando México derrotó a Arabia Saudita en los cuartos de final.

En amistosos, Aguirre también ha utilizado distintos escenarios para probar jugadores y variantes tácticas. México enfrentó rivales como Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Suiza, Turquía, Japón, Corea del Sur, Colombia, Ecuador y Uruguay, además de realizar giras especiales por Sudamérica para medir a futbolistas de la Liga MX fuera de la Fecha FIFA.