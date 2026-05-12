 Mundial 2026: Conoce a la selección de Egipto

La selección de Egipto se prepara para el Mundial 2026 y con el entrenador Hossam Hassan que tomó las riendas en el 2024, buscarán tener su mejor participación en la historia y dejar huellas.

Un dato importante es que Hossam Hassan es el máximo goleador de la selección de Egipto con 68 goles y Ahmed Hassan es el jugador con más encuentros con 184 partidos.

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Egipto ocupa la posición número 36 del Ranking FIFA.

Conoce a Egipto, equipo que buscará brillar en el Mundial 2026

Egipto ha jugado un total de 3 mundiales, el primero fue en 1934, luego en 1990 y su último fue en Rusia 2018, el 2026 será su cuarta participación.

En Italia 1990 se considera como la mejor participación del equipo con empate ante Países Bajos, sin embargo no ha superado nunca la primera ronda. Su peor participación fue Rusia 2018 cuando perdieron los 3 partidos, recibieron varios goles y Salah estuvo lesionado.

Egipto es la selección más ganadora de la África Cup of Nations con 7 títulos de Copa Africana.