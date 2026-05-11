Mundial 2026: Conoce a la selección de Alemania

La selección de Alemania disputará en el Grupo E de la Copa Mundial 2026, en donde buscarán llegar a lo más alto luego de dominar el Grupo A de la clasificación.
Alemania integró el Grupo A junto a Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo. La clasificación directa se definía para el líder de cada grupo y el conjunto germano terminó primero gracias a una campaña sólida.
Balance de la clasificación
- Partidos jugados: 6
- Victorias: 5
- Empates: 0
- Derrotas: 1
- Goles a favor: 16
- Goles en contra: 3
- Porterías en cero: 4
Alemania cerró las eliminatorias con una impresionante goleada 6-0 sobre Eslovaquia, resultado que confirmó matemáticamente su boleto al Mundial 2026
Los alemanes en los mundiales
La Selección de fútbol de Alemania es una de las selecciones más exitosas de la historia:
- 4 títulos mundiales (1954, 1974, 1990 y 2014)
- 8 finales disputadas
- Múltiples semifinales y podios históricos
Con la clasificación a 2026, Alemania buscará volver a pelear por el título después de las decepciones sufridas en Rusia 2018 y Qatar 2022.