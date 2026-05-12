LaLiga Fútbol Internacional -  12 de mayo de 2026 - 07:19

Real Madrid vs Real Oviedo: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J36 de LaLiga

El Real Madrid viene de una dura derrota de 2-0 ante el FC Barcelona, que se proclamó campeón de LaLiga.

Real Madrid vs Real Oviedo: Fecha

Real Madrid vs Real Oviedo: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J36 de LaLiga

FOTO / Real Madrid

El Real Madrid viene de una dura derrota ante el FC Barcelona, que se proclamó campeón de LaLiga y dando por terminada la temporada del equipo "Merengue" en blanco, sin títulos.

Ahora entre semana se medirán al Real Oviedo, último del torneo local y que podría decir adiós a la categoría una temporada después de haber ascendido. Vienen de caer 3-0 de visita ante el Real Betis.

En el inicio de la campaña el conjunto blanco, en aquel momento dirigido por Xabi Alonso, venció 3-0 al Oviedo con doblete de Kylian Mbappé y otro tanto de Vinicius Jr.

Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Real Oviedo

Fecha: Jueves 14 de mayo

Hora: 2:30 P.M.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com

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