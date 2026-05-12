Real Madrid vs Real Oviedo: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J36 de LaLiga FOTO / Real Madrid

El Real Madrid viene de una dura derrota ante el FC Barcelona, que se proclamó campeón de LaLiga y dando por terminada la temporada del equipo "Merengue" en blanco, sin títulos.

Ahora entre semana se medirán al Real Oviedo, último del torneo local y que podría decir adiós a la categoría una temporada después de haber ascendido. Vienen de caer 3-0 de visita ante el Real Betis.

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