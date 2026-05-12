Real Madrid vs Real Oviedo: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J36 de LaLiga

El Real Madrid viene de una dura derrota ante el FC Barcelona, que se proclamó campeón de LaLiga y dando por terminada la temporada del equipo "Merengue" en blanco, sin títulos.
En el inicio de la campaña el conjunto blanco, en aquel momento dirigido por Xabi Alonso, venció 3-0 al Oviedo con doblete de Kylian Mbappé y otro tanto de Vinicius Jr.
Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Real Oviedo
Fecha: Jueves 14 de mayo
Hora: 2:30 P.M.
Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com