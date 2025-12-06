Thomas Christiansen habla tras conocer las sedes de sus partidos en el Mundial 2026

El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, conversó para los medios panameños tras conocerse el calendario de partidos de la Copa Mundial 2026.
Los canaleros jugarán dos encuentros en Toronto (ambos 7:00 pm) y uno en New Jersey (5:00 pm).
"Son buenas horas y el hecho del calor tampoco es que nos vamos a encontrar una temperatura asfixiante en Toronto, añadió.
El hispano danés también destacó que quiere quedarse cerca de Toronto.
"Yo creo que por la logística que queremos, lo más interesante sería quedarse cerca de los estadios, por lo que sería ideal en Toronto".