España vs Austria: Fecha, hora y dónde ver en 16vos de final del Mundial 2026 FOTO: IA

España y Austria se enfrentarán en el partido dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA que se disputará en el majestuoso Estadio Los Ángeles. El equipo de De la Fuente logró la primera plaza del Grupo H tras iniciar con un empate ante Cabo Verde (0-0) y luego ganar ante Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0).

España llega a la fase de eliminatorias sin recibir ningún gol. Precisamente Austria vivió una situación muy diferente para acceder a esta instancia, ya que igualó 3-3 ante Argelia en el duelo final con un gol de Sasa Kalajdzic en el minuto 90+6 que aseguraba el billete a los europeos. Antes, el combinado de Ralf Rangnick había perdido 2-0 contra Argentina y había iniciado el torneo venciendo 3-1 a Jordania.

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