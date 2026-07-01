España vs Austria: Fecha, hora y dónde ver en 16vos de final del Mundial 2026

España y Austria se enfrentarán en el partido dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA que se disputará en el majestuoso Estadio Los Ángeles. El equipo de De la Fuente logró la primera plaza del Grupo H tras iniciar con un empate ante Cabo Verde (0-0) y luego ganar ante Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0).
Quien gane este partido se enfrentará a Portugal o Croacia en los octavos de final el 6 de julio en Dallas.
ESPAÑA VS AUSTRIA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026
- Fecha: Jueves, 2 de julio de 2026
- Hora: 2:00 p.m.
- Dónde ver: Estadio de Los Ángeles
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión