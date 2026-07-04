Dos goles de Azzedine Ounahi, en los minutos 50 y 82, clasificó este sábado a Marruecos frente a Canadá (0-3), con el tercer tanto de Soufiane Rahimi en los instantes finales, para los cuartos de final del Mundial 2026, en los que se enfrentará al ganador del duelo entre Francia y Paraguay.
MUNDIAL 2026 Mundial 2026 - 4 de julio de 2026 - 18:26
Mundial 2026: Selecciones clasificadas a cuartos de final
El camino sigue cerrándose, y las selecciones están peleando por su clasificación, repasa los que van avanzando a cuartos de final.
Te puede interesar:
Mundial 2026: Selecciones eliminadas de la Copa del Mundo
Equipos clasificados a cuartos de final del Mundial 2026
- Marruecos (3-0 a Canadá)
- Francia (1-0 a Paraguay)
En esta nota:
Recomendadas
MUNDIAL 2026