Mundial 2026: Francia logra una trabajada victoria ante Paraguay para clasificarse a cuartos de final.

La selección de Francia logró vencer 1-0 a Paraguay y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 , en el Estadio de Filadelfia.

Los dirigidos por Didier Deschamps tomaron el control del partido desde el principio. Sin embargo, no lograron carburar en ofensiva y les costó destapar el cerrojo que mantuvo La Albirroja durante la primera parte.

Francia lo intentó, generó llegadas y aproximaciones, pero en ninguna de ellas logró generar mayor peligro en el arco defendido por Orlando Gill. Fue tanto el orden defensivo de Paraguay que la escuadra francesa no disparó dentro de los tres palos en toda la primera mitad, una sequía ofensiva que compartió con La Albirroja.

Desiré Doué clave en la clasificación de Francia a los 4tos de final del Mundial 2026

El complemento fue más de lo mismo que se vio en la primera mitad, con la diferencia de que Francia realizaba más remates de larga distancia para intentar vencer a Gill.

Sin embargo, una jugada individual de Désiré Doué, quien ingresó a los 61 minutos, provocó el penal anotado por Kylian Mbappé que le daría la ventaja definitiva a Les Bleus sobre Paraguay. La acción tuvo que ser revisada por el VAR, ya que el árbitro central había decretado inicialmente que no era pena máxima.

El encuentro culminó con un vendaval por parte de la ofensiva francesa, pero el arquero guaraní Orlando Gill evitó que el conjunto galo aumentara el marcador.

Cruce de Francia en 4tos de final

La selección de Francia se enfrentará a la selección de Marruecos en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, el próximo jueves 9 de julio a las 3:00 pm desde Estadio de Boston.