Mundial 2026: Obra de arte de Sidny Lopes recibe el reconocimiento al gol del torneo

El golazo de Sidny Lopes Cabral para Cabo Verde contra Argentina en los Dieciseisavos de final ha sido elegido como el Gol del Torneo para la Copa Mundial 2026 .

The goal that stole your hearts all the way to the top.

Sidny Lopes Cabral is your Hyundai Goal of the Tournament winner at the FIFA World Cup 2026! #FIFAWorldCup #Hyundai #HGOTT #HyundaiGOTT2026 @Hyundai_Global pic.twitter.com/jeZ7kqI1CG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 27, 2026

"Espero poder hacerme algunas fotos con Messi", dijo Sidny Lopes Cabral antes de compartir escenario con la máxima estrella del fútbol. Los fotógrafos le concedieron ese deseo. Su prodigioso derechazo le deparó uno aún mayor cuando la modesta Cabo Verde se enfrentó a la poderosa Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras dejar atrás a Alexis Mac Allister en el Miami Stadium, Lopes Cabral colocó el balón en la escuadra de Emiliano Martínez con un magnífico disparo con efecto para establecer el 2-2 en un emocionante encuentro de dieciseisavos de final que se resolvió en la prórroga.