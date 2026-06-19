Las grandes figuras que no fueron convocadas al Mundial 2026

Las grandes figuras que no fueron convocadas para el Mundial 2026

El Mundial 2026 reunirá a las mejores selecciones del planeta en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, como ocurre en cada edición, la lista de ausencias también genera conversación. Más allá de las selecciones que no lograron clasificarse, varias estrellas internacionales quedaron fuera por decisión técnica, pese a tener una actualidad y nombres acordes para disputar una justa mundialista. Las convocatorias oficiales publicadas por las federaciones dejaron nombres sorprendentes fuera de la máxima cita del fútbol mundial.

En muchos casos, los entrenadores priorizaron cuestiones tácticas, recambio generacional por encima del prestigio individual, o bien descartaron por cuestiones físicas. Esa tendencia quedó reflejada en algunas de las selecciones favoritas al título, donde jugadores con experiencia en Champions League, torneos continentales y Mundiales anteriores no lograron hacerse un lugar en la lista final.

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Las ausencias más impactantes del Mundial 2026

INGLATERRA

Uno de los casos que más repercusión generó fue el de Phil Foden. El futbolista del Manchester City había sido una pieza importante para Inglaterra durante los últimos años, pero el seleccionador Thomas Tuchel decidió apostar por otras características para conformar su plantel. Junto a él también quedaron fuera nombres de peso como Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire y Cole Palmer, una situación que abrió un fuerte debate entre aficionados y analistas.

ESPAÑA

En España, la sorpresa estuvo relacionada principalmente con el arquero Álex Remiro. El guardameta de la Real Sociedad venía sosteniendo un rendimiento muy sólido en LaLiga, pero Luis de la Fuente optó por confiar en Unai Simón, David Raya y Joan García. La decisión generó opiniones divididas. Otra gran falta será la de Dani Carvajal, perjudicado por la falta de continuidad, inconvenientes físicos y edad

FRANCIA

Francia también presentó una ausencia resonante. Eduardo Camavinga, uno de los mediocampistas más talentosos de Europa, no fue incluido en la convocatoria final. A pesar de su experiencia internacional y de su importancia en el Real Madrid, el cuerpo técnico francés apostó por otras alternativas para el centro del campo. Serge Gnabry y Hugo Ekitike estarán fuera por lesión.

ARGENTINA

Argentina, vigente campeona del mundo, tampoco estuvo exenta de decisiones difíciles. Lionel Scaloni dejó fuera a futbolistas con recorrido en la selección como Marcos Acuña y Emiliano Buendía, e incluso a atacantes como Franco Mastantuono y Alejandro Garnacho, reflejando la fuerte competencia interna que existe dentro del plantel albiceleste.

BRASIL

Por su parte, Brasil sorprendió con la exclusión de João Pedro, delantero que llegaba respaldado por un destacado presente en Europa. Aunque muchos lo veían como una variante ofensiva ideal para complementar el ataque brasileño, finalmente quedó al margen. Eder Militao, Rodrygo y Estevao serán otros grandes ausentes, aunque a causa de sus lesiones.

BÉLGICA

Entre las decisiones menos mediáticas, pero igualmente llamativas, aparece la de Mika Godts. El extremo belga completó una campaña muy destacada con Ajax, registrando cifras sobresalientes entre goles y asistencias. Aun así, Bélgica decidió no incluirlo en la nómina final, argumentando la existencia de múltiples opciones para esa posición.

Comparativa: estrellas que quedaron fuera del Mundial

Jugador Selección Posición Motivo principal

Phil Foden Inglaterra Mediocampista/Extremo Decisión táctica

Trent Alexander-Arnold Inglaterra Lateral Decisión técnica

Harry Maguire Inglaterra Defensor Renovación del plantel, actualidad

Cole Palmer Inglaterra Mediocampista Competencia interna

Álex Remiro España Arquero Preferencia por otros porteros

Dani Carvajal España Defensor Falta de continuidad

Eduardo Camavinga Francia Mediocampista Decisión técnica

Serge Gnabry Francia Delantero Lesión

Hugo Ekitike Francia Delantero Lesión

Marcos Acuña Argentina Lateral Recambio generacional y aspecto físico

Emiliano Buendía Argentina Mediocampista Competencia interna

Franco Mastantuono Argentina Delantero Actualidad

Alejandro Garnacho Argentina Delantero Actualidad

Eder Militao Brasil Defensor Lesión

João Pedro Brasil Delantero Decisión táctica

Rodrygo Brasil Delantero Lesión

Estevao Brasil Delantero Lesión

Mika Godts Bélgica Extremo Exceso de variantes ofensivas

Xavi Simons Países Bajos Delantero Lesión

Las figuras ausentes del Mundial por ausencia de sus selecciones

Además de los futbolistas descartados por sus entrenadores, el Mundial 2026 también extrañará a varias estrellas cuyos países no consiguieron la clasificación.

La ausencia más significativa vuelve a ser la de Italia, que quedó fuera de una Copa del Mundo por tercera edición consecutiva. Esto privará al torneo de jugadores de primer nivel como Gianluigi Donnarumma y Nicolò Barella.

Tampoco estarán presentes figuras como:

Robert Lewandowski (Polonia).

Victor Osimhen (Nigeria).

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia).

Christian Eriksen (Dinamarca).

Alexis Sánchez (Chile).

Arturo Vidal (Chile).

¿Por qué los entrenadores dejan fuera a grandes estrellas?

Las convocatorias a Mundiales ya no se explican únicamente por el talento individual. Los seleccionadores consideran múltiples factores:

Compatibilidad táctica con el sistema de juego.

Estado físico y antecedentes de lesiones (considerando el formato más amplio de Mundial)

Versatilidad para ocupar varias posiciones.

Adaptación al grupo y convivencia.

Proyección a futuro del seleccionado.

Rendimiento reciente con la selección nacional.

Un Mundial que también se define por sus ausencias

Las grandes historias de una Copa del Mundo no solo se escriben con quienes participan.

También se construyen alrededor de aquellos que se quedan afuera. En 2026, las decisiones de varios entrenadores provocaron sorpresa, polémica y debate. Mientras los seleccionados afinan detalles para el inicio de la competencia, la llamada (lista negra); del Mundial 2026 confirma una realidad inalterable del fútbol: ni siquiera las mayores estrellas tienen garantizado un lugar.

Preguntas frecuentes sobre las ausencias del Mundial 2026

¿Quién es la figura más importante que quedó fuera del Mundial 2026?

Entre los nombres más resonantes aparecen Rodrygo, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Phil Foden, Cole Palmer.

¿Qué selección importante no logró clasificar al Mundial 2026?

Italia es el caso más impactante, al quedar fuera por tercera Copa del Mundo consecutiva. Chile, Dinamarca, Polonia o Nigeria son otros casos emblemáticos.

¿Qué delantero de talla mundial se perderá el torneo por no clasificar?

Victor Osimhen, con Nigeria, y Robert Lewandowski, con Polonia, son dos de los casos más destacados.