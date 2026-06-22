José Fajardo piensa en cómo hacerle daño a Croacia en el Mundial 2026

La selección de Panamá cumplió con su entrenamiento de este lunes previo al segundo partido del Mundial 2026 ante Croacia y José Fajardo fue uno de los jugadores que habló con la prensa.
José Fajardo conoce bien a Croacia
"Nosotros tenemos que mantener la ansiedad, estar tranquilo, ellos se van a desesperar porque necesitan puntos como nosotros, habrán muchos espacios, porque es un equipo que le gusta tener la pelota, atacar mucho, dejar centrales mano a mano y allí debemos sacar provecho".
El delantero panameño deja a un lado lo que pasó ante Ghana y ahora se mentaliza en sacarle puntos al equipo de Luka Modric.
"Nosotros tenemos que cambiar la calidad, fue un partido contra Ghana físico, complicado, nos vamos con el sabor amargo, porque es una derrota que no teníamos pensado, ahora hay que cambiar el chip y enfocarnos en Croacia".