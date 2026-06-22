Mundial 2026 "Si queremos seguir con vida tenemos que dar el todo por el todo", Orlando Mosquera

El arquero de la selección de Panamá Orlando Mosquera habla de la importancia del partido ante Croacia, uno que podría definir su futuro futuro en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mosquera, portero titular de "La Roja" del DT Thomas Christiansen fue otro de los protagonistas que respondió preguntas a los medios de comunicación, un día previo a enfrentar su segundo compromiso mundialista.

En busca de dar el todo por el todo en partido del Mundial 2026

"El grupo esta consciente de lo que nos vamos a enfrentar, sabemos que si queremos seguir con vida en este mundial tenemos que dar el todo por el todo y no solo eso sino también un resultado positivo tenemos que sacar y estamos trabajando para eso", mencionó Mosquera.

"Somos un equipo comprometido, con un compromiso grande de sacar un resultado increíble para darle una alegría al pueblo panameño", destacó el jugador del Al-Fayha FC.

"Sabemos que Croacia es un grupo que sabe marcar hombre a hombre, va a depender mucho de los movimientos que hacemos para a generar espacios y si los hacemos bien podernos hacerle daño a Croacia", finalizó el arquero Orlando Mosquera.