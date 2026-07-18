Mundial 2026: Kylian Mbappé le dedica emotivas palabras a Didier Deschamps

Kylian Mbappé, capitán de la selección de Francia, colgó este sábado un emotivo mensaje dedicado a Didier Deschamps, quien dirige hoy, ante Inglaterra y por el tercer puesto del Mundial 2026 , su último partido al frente de Les Bleus tras 14 años en el banquillo.

"Me siento afortunado de haber podido estar al lado de una de las mayores leyendas de nuestro país y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos", dijo en X Mbappé.

El delantero del Real Madrid lamentó no haber "brindado un final mejor" a su seleccionador, tras la derrota en semifinales del Mundial ante España (0-2): "Hoy es tu último baile. A ti, que tanto nos has dado. Deberíamos haberte brindado un final mejor, pero fracasamos".

"Expresar con palabras lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, ya que has sido una pieza fundamental en el renacer de este equipo. La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello...", ahondó.

Kylian Mbappé debutó en Francia con Deschamps

Mbappé debutó en la selección con Deschamps en marzo de 2017, con 18 años, y, desde entonces, ha sido piedra angular del combinado, con 105 partidos internacionales y 64 goles y el Mundial de 2018 como máximo trofeo.

"Te deseo lo mejor en tu nueva aventura y, de nuevo, gracias por todo lo que le has entregado a esta camiseta que tanto significa para nosotros", cerró.

Deschamps llegó al banquillo en 2012, cuando Les Bleus estaban inmersos en una una crisis de resultados, y consiguió revertir la situación hasta conquistar el Mundial en 2018 y la Liga de Naciones en 2021.

Además, alcanzó la final de la Eurocopa en 2016 y del Mundial en 2022.

Su reemplazo, a falta de confirmación oficial, será Zinedine Zidane.

FUENTE: EFE