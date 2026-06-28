Michael Amir Murillo: "Colectivamente tuvimos un gran torneo, competimos al nivel más alto"

Michael Amir Murillo destacó en la Selección de Panamá durante el Mundial 2026 como uno de los jugadores con más remates realizó en el equipo de Thomas Christiansen.

"Pasar la página de lo que pasó, un poco triste porque teníamos expectativas altas, creíamos que teníamos posibilidades de pasar, pero el fútbol tiene otros planes, ahora toca pasar la página y prepararnos para lo que viene, que tenemos compromisos importantes y torneos importantes", expresó Murillo.

El lateral del Besiktas destacó al equipo: "Colectivamente tuvimos un gran torneo, competimos al nivel más alto, lastimosamente no tuvimos el resultados que queríamos, al final el fútbol no es de merecer, entonces los otros equipos marcaron los goles y nosotros no pudimos concretar ninguna ocasión".

"Marcar los goles, fue la única diferencia que tuvimos con los equipos que nos enfrentamos, con Inglaterra, fue un equipo más directo y nos dominó más, pero nosotros tuvimos ocasiones pero no la concretamos", añadió Murillo sobre qué le faltó al equipo durante la Copa del Mundo.