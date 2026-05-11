Mundial 2026: Conoce a la Selección de Colombia

La Selección de Colombia regresa al Mundial 2026 tras su ausencia en Catar 2022. El equipo que dirige Néstor Lorenzo llegará al torneo con una generación de alta jerarquía. El equipo no tuvo problemas en las Eliminatorias Sudamericanas y demostró que tiene nivel para soñar. Con James Rodríguez como su principal líder, la Tricolor descansa en varias otras figuras, como Richard Ríos, Luis Díaz o Jon Arias.
Historia de Colombia en los Mundiales
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Confederación: CONMEBOL
Mejor resultado en la Copa Mundial: Cuartos de final (2014)
Última Copa Mundial: Rusia 2018 (Octavos de final)
Primera Copa Mundial: Chile 1962
Clasificaciones en la Copa Mundial: 7 (1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018, 2026))
Historial en la Copa Mundial: P22 G9 E3 P10 GF32 GC30
Colombia integra el grupo K junto a Uzbekistán, Congo y Portugal. Su debut está programado para el 17 de junio ante Uzbekistán en el Estadio Azteca (9:00 pm).
FUENTE: FIFA