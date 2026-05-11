| RPC TV Panamá
MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  18 de mayo de 2026 - 16:42

Mundial 2026: Conoce a la Selección de Colombia

Conoce a continuación el perfil al completo de la selección de Colombia de cara a la Copa Mundial 2026.

Mundial 2026: Conoce a la Selección de Colombia

Mundial 2026: Conoce a la Selección de Colombia

FOTO: FIFA

La Selección de Colombia regresa al Mundial 2026 tras su ausencia en Catar 2022. El equipo que dirige Néstor Lorenzo llegará al torneo con una generación de alta jerarquía. El equipo no tuvo problemas en las Eliminatorias Sudamericanas y demostró que tiene nivel para soñar. Con James Rodríguez como su principal líder, la Tricolor descansa en varias otras figuras, como Richard Ríos, Luis Díaz o Jon Arias.

¿Cómo se clasificó Colombia al Mundial 2026?

En casa, frente a su gente, un inspirado James Rodríguez abrió el marcador en una noche de celebración a la que se sumaron Jhon Córdoba y Juan Quintero para un contundente 3-0 sobre Bolivia, el resultado necesario para garantizar el boleto a la competencia tras perderse Catar 2022 y con una histórica edición de Brasil 2014 en la memoria. El pasaje a la gran cita se dio en la jornada 17 de las Eliminatorias sudamericanas, torneo en el que terminó en la tercera posición, con 28 puntos, a diez del líder, Argentina.

Historia de Colombia en los Mundiales

  • Confederación: CONMEBOL

  • Mejor resultado en la Copa Mundial: Cuartos de final (2014)

  • Última Copa Mundial: Rusia 2018 (Octavos de final)

  • Primera Copa Mundial: Chile 1962

  • Clasificaciones en la Copa Mundial: 7 (1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018, 2026))

  • Historial en la Copa Mundial: P22 G9 E3 P10 GF32 GC30

Colombia integra el grupo K junto a Uzbekistán, Congo y Portugal. Su debut está programado para el 17 de junio ante Uzbekistán en el Estadio Azteca (9:00 pm).

FUENTE: FIFA

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: Carlo Ancelotti revela convocatoria de la Selección de Brasil

Mundial 2026: Conoce a Tony Popovic, DT de la selección de Australia

Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Uruguay

Recomendadas

Últimas noticias