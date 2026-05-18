Mundial 2026: Conoce a Tony Popovic, DT de la selección de Australia

Tony Popovic, de 52 años de edad estará al mando de la selección de Australia para enfrentar la Copa Mundial 2026 de la FIFA, cita mundialista en donde están ubicados en el Grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Turquía.
Nacido en Sídney en 1973 y de ascendencia croata, construyó primero una destacada carrera como futbolista. Fue una pieza importante de la histórica generación australiana que disputó el Mundial de Alemania 2006 y también dejó huella en clubes como el Crystal Palace de Inglaterra, además de ser uno de los referentes fundacionales del Western Sydney Wanderers en la A-League.
Recorrido de Tony Popovic, previo a reto en el Mundial 2026
- Sydney FC (asistente técnico e interino) — 2008 a 2011
- Crystal Palace (asistente técnico) — 2011 a 2012
- Western Sydney Wanderers — 2012 a 2017
- Karabükspor — 2017
- Perth Glory — 2018 a 2020
- Xanthi FC — 2021
- Melbourne Victory — 2021 a 2024
- Selección de Australia 2024 hasta la actualidad.
Ahora, el seleccionador tendrá el reto de poner el nombre de Australia en lo más alto de la competición mundialista, una que atraerá todos los reflectores deportivos a nivel mundial.