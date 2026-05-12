Mundial 2026: Conoce a la Selección de Croacia

La Selección de Croacia se estrenó en la Copa Mundial de la FIFA en Francia 1998 con un tercer puesto que ya dejaba ver su potencial competitivo. Tras décadas compitiendo bajo la bandera de Yugoslavia, la selección balcánica ha superado las expectativas en cada edición disputada desde su independencia.

Finalista en Rusia 2018 y tercera en Catar 2022, Croacia acredita un registro excepcional: ha alcanzado las semifinales en la mitad de sus participaciones en la Copa Mundial. Un logro aún más notable para un país con menos de cuatro millones de habitantes.

Luka Modric, todavía decisivo a sus 40 años, lideró a una selección que superó con solvencia la fase de clasificación de la UEFA. Croacia llegará a la Copa Mundial 2026 como una selección a la que conviene seguir de cerca.

¿Cómo se clasificó Croacia al Mundial 2026?

El equipo dirigido por Zlatko Dalic se aseguró el primer puesto del grupo L en las eliminatorias de la UEFA a falta de un partido; su victoria por 3-1 contra las Islas Feroe dejó sin opciones a su rival más cercano, Chequia. Croacia controló la fase de clasificación con claridad, con siete victorias y un empate que le aseguraron el pase al Mundial sin apuros.

El conjunto balcánico firmó además 26 goles en sus ocho encuentros, con resultados especialmente abultados como el 0-7 ante Gibraltar y el 5-1 frente a Chequia en junio.

Kramaric fue el máximo goleador de la selección, con seis tantos, mientras que Perišic anotó cuatro.

Trayectoria de Croacia en la Copa Mundial

Confederación: UEFA

Mejor actuación : subcampeona (2018)

Última participación : Catar 2022 (tercer puesto)

Primera participación : Francia 1998 (tercer puesto)

World Cup appearances : 7 (1998, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022, 2026)

Racha actual de clasificaciones consecutivas : 4

Balance global en la Copa Mundial: PJ 30 PG 13 PE 8 PP 9 GF 43 GC 33

Croacia integra el grupo L junto a Inglaterra, Panamá y Ghana. Su debut está programado para el 17 de junio ante los ingleses en el AT&T Stadium (3:00 pm).

FUENTE: FIFA