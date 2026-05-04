Mundial 2026: Conoce a Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Portugal

Roberto Martínez ya sabe lo que es estar en una cita mundialista, tras decir presente en 2018 en la que llevó a Bélgica a la tercera posición. Ahora, con la selección de Portugal, vigente campeona de la Liga de Naciones de la UEFA, el seleccionador español busca dar un paso más en el Mundial 2026.
Como jugador militó en clubes como Real Zaragoza B, CF Balaguer, Wigan Athletic, Motherwell, Walsall, Swansea City y Chester City, mientras que como director técnico estuvo al mando del Swansea City, Wigan Athletic, Everton y la Selección de Bélgica.
Palmarés de Roberto Martínez - Mundial 2026
- English Football League One (2008 Swansea City)
- FA CUP (2013 Wigan Athletic)
- Liga de Naciones de la UEFA (2024-2025)