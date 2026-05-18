Mundial 2026: La Selección de Curazao presentó lista de convocados

La Selección de Curazao bajo el mando del entrenador Dick Advocaat, presentó este lunes su convocatoria para disputar la Copa Mundial 2026 de la FIFA
Los curazoleños integran el grupo E junto a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.
El debut de Curazao está programado para el 14 de junio ante los alemanes en el NRG Stadium (12:00 pm).
Convocatoria de Curazao - Mundial 2026
Porteros
- Tyrick Bodak
- Trevor Doornbusch
- Eloy Room
Defensas
- Riechedly Bazoer
- Joshua Brenet
- Roshon van Eijma
- Sherel Floranus
- Deveron Fonville
- Jurien Gaari
- Armando Obispo
- Shurandy Sambo
Mediocampistas
- Juninho Bacuna
- Leandro Bacuna
- Livano Comenencia
- Kevin Felida
- Ar'jany Martha
- Tyrese Noslin
- Godfried Roemeratoe
Delanteros
- Jeremy Antonisse
- Tahith Chong
- Kenji Gorré
- Sontje Hansen
- Gervane Kastaneer
- Brandley Kuwas
- Jürgen Locadia
- Jearl Margaritha