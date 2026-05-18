Mundial 2026: La Selección de Curazao presentó lista de convocados

Mundial 2026: La Selección de Curazao presenta lista de convocados

La Selección de Curazao bajo el mando del entrenador Dick Advocaat , presentó este lunes su convocatoria para disputar la Copa Mundial 2026 de la FIFA

¡LOS ELEGIDOS! Curazao presentó su convocatoria para disputar la Copa Mundial 2026. #FutbolRPC @TheBlueWaveFFK pic.twitter.com/eOnOBjvXgK

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Los curazoleños integran el grupo E junto a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

El debut de Curazao está programado para el 14 de junio ante los alemanes en el NRG Stadium (12:00 pm).

Convocatoria de Curazao - Mundial 2026

Porteros

Tyrick Bodak

Trevor Doornbusch

Eloy Room

Defensas

Riechedly Bazoer

Joshua Brenet

Roshon van Eijma

Sherel Floranus

Deveron Fonville

Jurien Gaari

Armando Obispo

Shurandy Sambo

Mediocampistas

Juninho Bacuna

Leandro Bacuna

Livano Comenencia

Kevin Felida

Ar'jany Martha

Tyrese Noslin

Godfried Roemeratoe

Delanteros