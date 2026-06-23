Mundial 2026: La Selección de Panamá cae ante Croacia y queda eliminado de la Copa del Mundo

La Selección de Panamá cayó 1-0 ante Croacia en el Estadio de Toronto en su segundo partido de la Copa del Mundo y de esta manera queda eliminada del Mundial 2026.

En los primeros diez minutos Panamá intentó buscar principalmente por la banda derecha gracias a llegadas de Cristian Martínez, Michael Amir Murillo e inclusive la aparición de Carlos Harvey.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En el primer cuarto de hora llegó una gran chance por derecha donde Amir metió un centro por bajo para la aparición de José Fajardo que no llegó a cerrar en el primer palo.

Para los minutos finales los de Thomas siguieron llegando, con Amir llegando por derecha con jugadas individuales y volviendo a combinar con Martínez. Llegando inclusive balones cerca del área donde Fajardo que no lograba conectar el balón.

En la segunda parte llegó el tanto croata donde Budimir que entró de cambio en la reanudación del partido, apareció en el área para empujar un centro de Stanisic

Las mejores de Panamá llegaron pasada la hora de partido con una jugada de "Fulo" Martínez que rescató un balón para Amir Murillo que en dos ocasiones remató, pero sacó el portero croata.

Panamá terminó atacando el área rival, pero no logró anotar a pesar de los cambios ofensivos como Azarías Londoño, Cecilio Waterman y Tomás Rodríguez.

Próximo partido de la Selección de Panamá

La roja cierra su participación este sábado enfrentando a Inglaterra en el cierre del grupo L.