Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Novena de Panamá conoce su calendario

La Novena de Panamá iniciará su camino en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 enfrentando a México el próximo 31 de julio . El encuentro está programado para las 2:00 p.m. (hora de Panamá) y se disputará en el estadio Juan Pablo Duarte.

La jornada inaugural también contará con otros tres compromisos. Cuba y Curazao abrirán la actividad a las 10:00 a.m., mientras que Nicaragua se enfrentará a Colombia desde las 9:00 a.m. en el estadio Juan Pablo Duarte. Por su parte, República Dominicana y Puerto Rico cerrarán la fecha con un duelo previsto para las 6:00 p.m. en el estadio Juan Marichal, en Santo Domingo.

El torneo reúne a ocho selecciones, distribuidas en dos grupos. El Grupo A está conformado por República Dominicana, Puerto Rico, Curazao y Cuba, mientras que el Grupo B lo integran México, Panamá, Nicaragua y Colombia.

Tras su debut ante el conjunto mexicano, la novena panameña volverá al terreno el 1 de agosto para enfrentar a Nicaragua a partir de las 9:00 a.m. Un día después, el 2 de agosto, cerrará la fase de grupos midiéndose a Colombia desde las 10:00 a.m.

Mientras llega el inicio de la competencia, el equipo nacional continúa afinando detalles en el estadio Mariano Rivera bajo la dirección del entrenador Alberto Macré, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al certamen regional.

FUENTE: FEDEBEIS