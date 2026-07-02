Mundial 2026: España golea a Austria y clasifica a Octavos de Final

La selección de España superó por marcador de 3-0 a Austria en duelo de dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA desde Los Ángeles y ganan el boleto a los Octavos de Final de la competición.

El equipo dirigido por el DT Luis de la Fuente tomó dominio desde el inicio del partido y no solo con toques en corto y posesión, también con contragolpes frontales, generando peligro, como la oportunidad de Lamine Yamal, cuando apenas se estaba jugando el primer minuto de partido, pero Schlager tapó bien.

Después de varias ocasiones de peligro, Mikel Oyarzabal fue el encargado de abrir el marcador sobre el minuto 36' del partido, con toque sutil tras el pase de Mar Cucurella, que apareció con velocidad por izquierda.

Segundo tiempo de goles y clasificación a 8vos del Mundial 2026

El dominio continuó en el segundo tiempo y sobre el 66' Pedro Porro apareció como un "9" de área para impactar de cabeza y poner el 2-0 a pase de Alex Baena.

Lamine Yamal volvió a tener claras ante el arco, pero no pudo anotar y fue sustituido al minuto 85'.

El definitivo 3-0 llegó al 98' con la anotación de Mikel Oyarzabal, que apareció totalmente solo en el área para empujarla y anotarse un doblete para liderar la clasificación de España, que ahora espera rival del duelo entre Portugal y Croacia.