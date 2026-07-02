Argentina vs Cabo Verde: Fecha, hora y dónde ver 16vos en el Mundial 2026

La fase de dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA podrá disfrutar de un gran duelo el viernes 3 de julio de 2026. La vigente campeona del mundo, Argentina, se enfrentará a Cabo Verde en un partido que representará a un gigante frente a un rival nuevo en la competencia.
ARGENTINA VS CABO VERDE: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026
- Fecha: Viernes, 3 de julio de 2026
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Estadio de Miami
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y más detalles en las redes sociales de RPC Deportes