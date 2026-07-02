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FUTBOL Mundial 2026 -  2 de julio de 2026 - 17:14

Argentina vs Cabo Verde: Fecha, hora y dónde ver 16vos en el Mundial 2026

La Selección de Argentina se enfrentará a Cabo Verde en la ronda de 32 de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Argentina vs Cabo Verde: Fecha

Argentina vs Cabo Verde: Fecha, hora y dónde ver 16vos en el Mundial 2026

Foto: IA

La fase de dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA podrá disfrutar de un gran duelo el viernes 3 de julio de 2026. La vigente campeona del mundo, Argentina, se enfrentará a Cabo Verde en un partido que representará a un gigante frente a un rival nuevo en la competencia.

El ganador de esta llave se medirá ante Australia o Egipto en los octavos de final, el próximo 7 de julio en Atlanta.

ARGENTINA VS CABO VERDE: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026

  • Fecha: Viernes, 3 de julio de 2026
  • Hora: 5:00 p.m.
  • Lugar: Estadio de Miami
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y más detalles en las redes sociales de RPC Deportes

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