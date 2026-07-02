Mundial 2026: Partidos para hoy jueves 2 de julio

Repasa los partidos que hay para hoy jueves 2 de julio en las acciones de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Portugal y Croacia se ven las caras en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA. El equipo luso llega tras una fase de grupos algo irregular en la cual empataron ante RD Congo y Colombia y vencieron goleando a Uzbekistán. Por su parte, Croacia fue de menos a más y, tras perder con Inglaterra en el debut, luego encadenó dos victorias ante Panamá y Ghana.
Partidos para hoy en el Mundial 2026
- España vs Austria en el Estadio Los Ángeles a las 2:00 P.M.
- Portugal vs Croacia en el Estadio Toronto a las 6:00 P.M.
- Suiza vs Argelia en el Estadio BC Place Vancouver a las 10:00 P.M.