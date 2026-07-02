Mundial 2026: Partidos para hoy jueves 2 de julio FOTO / @selecaoportugal

Repasa los partidos que hay para hoy jueves 2 de julio en las acciones de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

España y Austria se enfrentarán en el partido dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA que se disputará en el majestuoso Estadio Los Ángeles. El equipo de De la Fuente logró la primera plaza del Grupo H tras iniciar con un empate ante Cabo Verde (0-0) y luego ganar ante Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (1-0).

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse