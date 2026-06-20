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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  20 de junio de 2026 - 21:10

Mundial 2026: Curazao consigue punto histórico ante Ecuador con un impecable Eloy Room

Curazao logra sumar en el Mundial 2026, luego de empate ante Ecuador con actuación magistral de su arquero Eloy Room.

Mundial 2026: Curazao consigue punto histórico ante Ecuador con un impecable Eloy Room

Mundial 2026: Curazao consigue punto histórico ante Ecuador con un impecable Eloy Room

FOTO: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La selección de Ecuador hipotecó este sábado gran parte de sus opciones de clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026 al empatar 0-0 con una Curazao que consiguió su primer punto en este certamen.

Histórico para Curazao en el Mundial 2026

Tras este partido, correspondiente a la segunda jornada del grupo E y que se jugó en Kansas City, Ecuador quedó en una situación incómoda al acumular apenas un punto y está obligado a ganarle a Alemania para tener opción de avanzar a la segunda fase.

El portero curazoleño, Eloy Room, se consagró como la figura del partido al mantener el cero en su arco a pesar de los constantes ataques ecuatorianos.

La tercera fecha del grupo E se jugará en horarios simultáneos el 25 de junio: Ecuador enfrentará a Alemania en Nueva York y Curazao se las verá con Costa de Marfil en Filadelfia.

FUENTE: EFE

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