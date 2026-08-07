Panamá Sub-21 vs Colombia: Fecha, hora y dónde seguir Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Selección de Panamá Sub-21 se medirá a Colombia en el duelo por la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se disputan en Santo Domingo.
Por su parte, los colombianos cayeron 1-0 frente a Venezuela en el otro cruce semifinal.
En la fase de grupos, Colombia le ganó el partido a Panamá por marcador de 1-0 en la fecha 1.
PANAMÁ SUB-21 VS COLOMBIA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2026
- Fecha: Viernes, 7 de agosto de 2026
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Estadio de Cibao
- Dónde seguir: En las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com