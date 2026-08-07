BEISBOL Fútbol Internacional -  7 de agosto de 2026 - 08:04

Panamá Sub-21 vs Colombia: Fecha, hora y dónde seguir Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Repasa todos los detalles del duelo que tendrá Panamá Sub-21 ante Colombia por el bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Panamá Sub-21 vs Colombia: Fecha

Panamá Sub-21 vs Colombia: Fecha, hora y dónde seguir Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

FOTO: COP

Los dirigidos por César Aguilar perdieron en semifinales 4-0 ante México en el choque que definía el boleto a la batalla por el oro.

Por su parte, los colombianos cayeron 1-0 frente a Venezuela en el otro cruce semifinal.

En la fase de grupos, Colombia le ganó el partido a Panamá por marcador de 1-0 en la fecha 1.

PANAMÁ SUB-21 VS COLOMBIA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2026

  • Fecha: Viernes, 7 de agosto de 2026
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Estadio de Cibao
  • Dónde seguir: En las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com
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