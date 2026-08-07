Panamá Sub-21 vs Colombia: Fecha, hora y dónde seguir Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Selección de Panamá Sub-21 se medirá a Colombia en el duelo por la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 , que se disputan en Santo Domingo.

Los dirigidos por César Aguilar perdieron en semifinales 4-0 ante México en el choque que definía el boleto a la batalla por el oro.

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Por su parte, los colombianos cayeron 1-0 frente a Venezuela en el otro cruce semifinal.

En la fase de grupos, Colombia le ganó el partido a Panamá por marcador de 1-0 en la fecha 1.

PANAMÁ SUB-21 VS COLOMBIA: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2026