Serie del Caribe Kids 2026: Cristian Cedeño abrirá en el choque inaugural de Panamá

El mánager Eddy Serrano y el coach de pitcheo Elpidio Pinto confirmaron que el lanzador izquierdo santeño Cristian Cedeño, subirá al montículo en el primer partido de Panamá (Federales de Chiriquí) ante el bicampeón República Dominicana, en la Serie del Caribe Kids 2026, que se jugará en Nayarit, México.
El orgullo de Guararé es un pitcher con buena recta y tiene en su repertorio un gran rompiente, su arma para sacar de balance a los bateadores rivales.
El plan de trabajo que se tiene con Cedeño es llevarlo a lo máximo y de tener ventaja en la pizarra contra los dominicanos, el cuerpo técnico panameño traerá a su estelar Alams Rodríguez para cerrar el compromiso.
Calendario de Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026
- Panamá vs República Dominicana (12:00 pm) lunes 10 de agosto
- Venezuela vs Panamá (12:00 pm) martes 11 de agosto
- Panamá vs Puerto Rico (5:00 pm) Miércoles 12 de agosto
- Panamá vs México Rojo (9:00 pm) Jueves 13 de agosto
- México Verde vs Panamá (9:00 pm) Viernes 14 de agosto