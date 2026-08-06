Serie del Caribe Kids 2026: Cristian Cedeño abrirá en el choque inaugural de Panamá

El mánager Eddy Serrano y el coach de pitcheo Elpidio Pinto confirmaron que el lanzador izquierdo santeño Cristian Cedeño , subirá al montículo en el primer partido de Panamá ( Federales de Chiriquí ) ante el bicampeón República Dominicana, en la Serie del Caribe Kids 2026 , que se jugará en Nayarit, México.

Cedeño viene de realizar un gran trabajo en el Campeonato Nacional U12 con la provincia de Los Santos, donde Pinto lo pudo ver y darle seguimiento.

El orgullo de Guararé es un pitcher con buena recta y tiene en su repertorio un gran rompiente, su arma para sacar de balance a los bateadores rivales.

El plan de trabajo que se tiene con Cedeño es llevarlo a lo máximo y de tener ventaja en la pizarra contra los dominicanos, el cuerpo técnico panameño traerá a su estelar Alams Rodríguez para cerrar el compromiso.

Calendario de Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026