Mundial 2026: "Estoy orgulloso del progreso que hemos tenido", Thomas Christiansen.

El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, brindó declaraciones en rueda de prensa previo al último duelo que tendrá en la Copa Mundial 2026, ante la selección de Inglaterra.

Christiansen indicó que será un partido exigente ante Inglaterra debido a la calidad de sus jugadores. Asimismo, mencionó la posibilidad de realizar alguna variante en la alineación, dado que prácticamente repitió el mismo once titular ante Ghana y Croacia, y algunos futbolistas presentan cansancio por el poco tiempo de recuperación.

"Será un partido exigente el que vamos a tener mañana contra Inglaterra. Han pasado cuatro días solamente y después de los dos primeros partidos que casi repetí la alineación, puede que algunos estén más cansados. Habrá que hacer alguna que otra variante", Indicó.

Thomas Christiansen se encuentra orgulloso del progreso que han tenido en el Mundial 2026

Además, el hispano-danés se mostró muy contento con el progreso que ha tenido la selección nacional en el Mundial 2026, tras haber competido de tú a tú ante Ghana y Croacia.

"Estoy orgulloso del progreso que hemos tenido. En el partido ante Ghana vimos la distancia que había en los bloques altos, medios y bajos, y fue muy buena. Incluso, ante Croacia la superamos en ciertos momentos. Eso significa que hay orden en nuestro juego defensivo, que cada uno sabe cuál es su tarea", mencionó. "Lo que debemos mejorar un poco más es nuestro aspecto ofensivo", añadió. "Tenemos el partido de mañana para demostrar que somos un buen equipo", finalizó.

Panamá jugará su último partido en el Mundial 2026 mañana a las 4:00 p. m. ante la selección de Inglaterra, en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey.