| RPC TV Panamá
FUTBOL Mundial 2026 -  1 de julio de 2026 - 21:30

Portugal vs Croacia: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial 2026

Portugal y Croacia se verán las caras en un partidazo de la ronda de 32 de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Portugal vs Croacia: Fecha

Portugal vs Croacia: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial 2026

FOTO: IA

Portugal y Croacia se ven las caras en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA. El equipo luso llega tras una fase de grupos algo irregular en la cual empataron ante RD Congo y Colombia y vencieron goleando a Uzbekistán. Por su parte, Croacia fue de menos a más y, tras perder con Inglaterra en el debut, luego encadenó dos victorias ante Panamá y Ghana. Ambas llegan como segundas de grupo.

En este partido veremos a dos auténticas leyendas disputando la que parece ser su última Copa Mundial, por lo que es muy probable que o bien Cristiano Ronaldo o bien Luka Modric jugarán su último partido en el torneo en este encuentro en Toronto.

Además, también se podrá disfrutar de otros grandes talentos como Gvardiol, Joao Neves, Livakovic o Nuno Mendes, entre otros.

PORTUGAL VS CROACIA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026

  • Fecha: Jueves, 2 de julio de 2026
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Lugar: Estadio de Toronto
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y las redes sociales de RPC Deportes

FUENTE: FIFA

En esta nota:
Seguir leyendo

Colombia vs Portugal: EN VIVO, fase de grupos del Mundial 2026

Colombia vs Portugal: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial 2026

Mundial 2026: Estados Unidos elimina Bosnia y clasifica a octavos de final

Recomendadas

Últimas noticias