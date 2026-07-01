Portugal vs Croacia: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial 2026

Portugal y Croacia se ven las caras en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA. El equipo luso llega tras una fase de grupos algo irregular en la cual empataron ante RD Congo y Colombia y vencieron goleando a Uzbekistán. Por su parte, Croacia fue de menos a más y, tras perder con Inglaterra en el debut, luego encadenó dos victorias ante Panamá y Ghana. Ambas llegan como segundas de grupo.