Mundial 2026: Estados Unidos elimina Bosnia y clasifica a octavos de final

La selección de Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina con goles de Folarin Balogun y de Malik Tillman en la ronda de 32 del Mundial 2026 y clasificaron a octavos de final.
Estados Unidos consigue otra victoria en el Mundial 2026
Al minuto 64' Folarin Balogun le cometió una infracción a Tarik Muharemovi con un golpe en su tobillo, el VAR intervino y le sacaron la tarjeta roja.
Malik Tillman marcó el segundo tanto para USA al minuto 82' de tiro libre en el primer palo del arquero y consiguió aumentar la ventaja.
USA se enfrentará a Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026 en Seattle el próximo lunes.
De esta manera, todos los equipos anfitriones avanzaron a octavos de final.