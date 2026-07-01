Mundial 2026: Estados Unidos elimina Bosnia y clasifica a octavos de final

La selección de Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina con goles de Folarin Balogun y de Malik Tillman en la ronda de 32 del Mundial 2026 y clasificaron a octavos de final.

Estados Unidos tomó ventaja en el partido luego de un gol de Folarin Balogun sobre el minuto 45' luego de un rebote que le quedó y en el cierre de un polémico primer tiempo.

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Estados Unidos consigue otra victoria en el Mundial 2026

Al minuto 64' Folarin Balogun le cometió una infracción a Tarik Muharemovi con un golpe en su tobillo, el VAR intervino y le sacaron la tarjeta roja.

Malik Tillman marcó el segundo tanto para USA al minuto 82' de tiro libre en el primer palo del arquero y consiguió aumentar la ventaja.

USA se enfrentará a Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026 en Seattle el próximo lunes.

De esta manera, todos los equipos anfitriones avanzaron a octavos de final.