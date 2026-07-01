Mundial 2026: Bélgica vence a Senegal en una épica remontada y clasifica a octavos de final

La selección de Bélgica logró una épica remontada (3-2) ante Senegal en el Estadio de Seattle, partido que correspondió a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Los Leones de Teranga se colocaron en ventaja en la primera parte (24') producto de un centro de Sadio Mané que remató de cabeza Ismaila Sarr y terminó impactando en el travesaño. El rebote le quedó servido a Habib Diarra para que definiera con Thibaut Courtois vencido

Durante gran parte del primer tiempo, la selección africana provocó un peligro real a Bélgica, antes y después de la anotación. Sin embargo, en los últimos minutos de la primera parte los Diablos Rojos lograron tener claridad en ataque y generaron muchas aproximaciones que pudieron significar el gol del empate.

Senegal hizo el segundo en el complemento

El inicio de la segunda parte fue una réplica de lo que se vio en los primeros cuarenta y cinco minutos. Senegal seguía atacando, generando peligro, y no fue hasta el minuto 51 cuando marcaron el segundo, luego de un preciso pase largo del central Moussa Niakhaté a Ismaila Sarr, que lo dejó mano a mano ante el arquero del Real Madrid y logró definir la segunda anotación.

Terminaba el juego y Bélgica despertó

Parecía que el combinado africano había liquidado el encuentro y se llevaría la victoria, pero los Diablos Rojos dieron la sorpresa y empataron el encuentro en un lapso de tres minutos.

Senegal, luego de marcar el segundo, decidió resguardar el resultado, defenderse y realizar contraataques. Esto provocó que Bélgica comenzara a controlar un poco más la pelota y tener más volumen en ofensiva. Fue ahí cuando se hizo presente Romelu Lukaku, quien anotó (86') tras un centro al primer palo de Thomas Meunier.

Gracias al asedio de Bélgica, el gol del empate llegó. Leandro Trossard envió un centro al corazón del área que parecía controlado por la defensa de Senegal, pero una mala salida del arquero Mory Diaw permitió que Youri Tielemans rematara de cabeza y marcara la paridad.

Los Diablos Rojos logran una épica remontada en el Mundial 2026

La selección de Bélgica logró la gesta épica y venció en el último suspiro del tiempo extra (120+5') a los Leones de Teranga con una anotación de penal de Youri Tielemans.

Los Diablos Rojos se enfrentarán en los octavos de final al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.