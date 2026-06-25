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MAREA ROJA Mundial 2026 -  25 de junio de 2026 - 10:25

Mundial 2026: José Córdoba quiere dar una buena imagen ante Inglaterra

El defensor José Córdoba habló este jueves previo al duelo que tendrá la Selección de Panamá contra Inglaterra en el Mundial 2026.

Mundial 2026: José Córdoba quiere dar una buena imagen ante Inglaterra
Mundial 2026: José Córdoba quiere dar una buena imagen ante Inglaterra

El defensor de la Selección de Panamá, José Córdoba, habló este jueves previo al duelo que tendrá contra Inglaterra en la última fecha del grupo L del Mundial 2026.

"Estamos en una posición en la cual quedamos fuera de la Copa del Mundo, pero vamos afrontar el último partido con mucha seriedad y sabiendo que jugaremos contra un gran rival", inició "Coto".

"Nos quedamos con muchas cosas positivas de lo que hicimos por la forma en que el equipo respondió en cada partido y eso nos da la motivación de terminar el Mundial contra Inglaterra", añadió el jugador del Norwich City Football Club de la English Football League Championship.

El zaguero de 25 años quiere dar una buena presentación y demostrar que Panamá tiene grandes futbolistas.

"Buscaremos dar una buena imagen y demostraremos al mundo que tenemos buenos jugadores y sabemos competir", destacó.

Para finalizar, dejó claro que cree que ya les toca darle una alegría a la gente y darán todo por Panamá.

Fecha, hora y dónde ver Selección de Panamá vs Inglaterra en el Mundial 2026

  • Fecha: Sábado 27 de junio
  • Hora: 4:00 P.M.
  • Estadio: Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC y la redes sociales de Deportes RPC

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