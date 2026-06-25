NBA: Minnesota Timberwolves adquieren a LaMelo Ball en un acuerdo estelar con Charlotte Hornets.

Los Minnesota Timberwolves de la NBA han revolucionado su plantilla con otro traspaso estelar durante el verano.

Según varios informes, los Hornets están traspasando al ex All-Star LaMelo Ball a los Minnesota Timberwolves a cambio de Naz Reid, una selección de primera ronda, tres intercambios de selecciones de primera ronda y tres selecciones de segunda ronda.

Detalles del acuerdo entre Charlotte Hornets y Minnesota Timberwolves

Según informa Shams Charania de ESPN, los Wolves enviarán a Josh Green, junto con Ball, a su equipo. Además, el intercambio incluye: una selección de primera ronda sin protección en 2033, intercambios de selecciones en 2028, 2029 y 2030, y tres selecciones de segunda ronda (2029, 2032 y 2033).

Los Timberwolves reciben:

LaMelo Ball

Josh Green

Los Hornets reciben:

Naz Reid

Selección de primera ronda no protegida de 2033

Intercambios de selecciones de primera ronda en 2028, 2029 y 2030

Selecciones de segunda ronda en 2029, 2032 y 2033.

A Ball le quedaban tres años de un contrato de novato designado de cinco años y 203,9 millones de dólares, un récord para la franquicia.

LaMelo formará pareja con el base estrella de Minnesota, Anthony Edwards, para crear una potente dupla en la Conferencia Oeste. Ball estuvo en plena forma la temporada pasada tras haber estado de baja por lesiones durante las tres temporadas anteriores, promediando 20,1 puntos, 4,8 rebotes y 7,1 asistencias por partido en 72 encuentros con Charlotte.

FUENTE: NBA