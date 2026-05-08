Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Colombia

La Selección de Colombia bajo el mando del entrenador argentino Néstor Lorenzo, quien nació en Villa Celina, buscará ser protagonista en la Copa Mundial 2026 en el grupo K junto a Portugal, Congo y Uzbekistán.

El debut de los colombianos está programado para el 17 de junio ante Uzbekistán en el Estadio Azteca (9:00 pm).

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Jugadores destacados de la Selección de Colombia - Mundial 2026

James Rodríguez: El mediocentro ofensivo de 34 años que milita en el Minnesota United F. C. de la Major League Soccer, será la figura y capitán del equipo colombiano.

Con 31 goles en 124 partidos (segundo en la historia), James no se encuentra en un gran momento a nivel de clubes, pero con la Selección siempre demuestra cosas diferentes.

Luis Díaz: El extremo de 29 años que milita en el Bayern Múnich de Alemania, llegará al Mundial como el jugador en mejor forma, con 15 goles y 16 asistencias en 30 partidos del campeonato alemán.

Kevin Castaño: El pivote de 25 años que milita en el Club Atlético River Plate de la Primera División de Argentina, se perfila para ser uno de los jugadores jóvenes a seguir.

Con la selección registra una asistencia en 24 partidos.