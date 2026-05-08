Mundial 2026: Jugadores destacados de la Selección de Portugal

La Selección de Portugal bajo el mando del entrenador español Roberto Martínez, quien nació en Balaguer, buscará ser protagonista en la Copa Mundial 2026 en el grupo K junto a Congo, Uzbekistán y Colombia.

La máxima figura del onceno portugués será el capitán Cristiano Ronaldo , quien estaría disputando su última Copa del Mundo.

Figuras de la selección de Portugal - Mundial 2026:

Cristiano Ronaldo: El delantero de 41 años, máximo goleador en la historia del fútbol de selecciones y del conjunto de Portugal con 143 goles en 225 partidos, tendrá la responsabilidad de liderar el ataque en su sexta cita mundialista (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Además, se mantiene como el único jugador que ha anotado en cinco Copas del Mundo distintas. A lo largo de su trayectoria mundialista, suma 22 partidos disputados y ocho goles. El capitán de Portugal está a apenas dos tantos de superar a Eusébio, quien lidera la tabla histórica de goleadores portugueses en los Mundiales con nueve anotaciones.

Bruno Fernandes: El mediocentro de 31 años que milita actualmente en el Manchester United de la Premier League, será fundamental en la mitad de cancha.

Con Portugal registra 28 goles en 87 encuentros, un número destacable dentro de los jugadores que juegan en el mediocampo.

Jugador revelación

Joao Neves: El joven volante del Paris Saint-Germain suma tres goles en 21 encuentros con Portugal y es visto como una de las principales joyas y figuras en ascenso del fútbol portugués.

A sus 21 años, ya ha conquistado la Primeira Liga, Supercopa de Portugal, UEFA Champions League, Ligue 1, Copa de Francia y Liga de Naciones UEFA.