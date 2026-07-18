Mundial 2026: Kylian Mbappé titular con Francia e Inglaterra con muchos cambios

La Selección de Francia con varios titulares en la ofensiva, mientras que Inglaterra con una revolución en el once para el partido por el tercer lugar en el Mundial 2026 desde el Estadio de Miami.
Alineación de Inglaterra
Henderson; Konsa, Guehi, Stones, Quansah; Rice, Eze, Rogers; Saka, Toney y Rashford.
Premios económicos
- Tercer puesto: Se estima que la selección ganadora se embolsará cerca de 27 millones de euros.
- Cuarto puesto: El equipo que quede en la cuarta posición recibirá alrededor de 25 millones de euros.