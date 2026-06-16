Mundial 2026: "Venimos a competir", Thomas Christiansen FPF

“Venimos a competir. Hemos hecho una buena preparación de camino hasta esta Copa Mundial”, dijo Thomas Christiansen en Conferencia de prensa previo al debut de la Selección de Panamá en el Mundial 2026 ante Ghana.

Inicio del Mundial 2026 “Se hablaba mucho de que iba a ser el Mundial con más equipos, que iba a haber muchas goleadas en estos partidos, y de momento solo ha habido una. Eso significa que los equipos son difíciles de batir. No hay ningún partido fácil”, añadió Christiansen.

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