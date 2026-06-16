Mundial 2026: "Venimos a competir", Thomas Christiansen

“Venimos a competir. Hemos hecho una buena preparación de camino hasta esta Copa Mundial”, dijo Thomas Christiansen en Conferencia de prensa previo al debut de la Selección de Panamá en el Mundial 2026 ante Ghana.
Sobre lo que ha podido ver de los partidos añadió: “Hay muchas cosas que hemos visto en los partidos, donde, quizás, futbolísticamente y de calidad puede haber una diferencia importante, pero con el esfuerzo, con el orden táctico, se ha podido igualar. Y eso es lo que hace bonito el fútbol”.