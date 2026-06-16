Mundial 2026: Thomas Christiansen y el ADN del FC Barcelona en la Selección de Panamá

Thomas Christiansen fue consultado desde España sobre la influencia que ha tenido de su época en el FC Barcelona y que ahora puede implementar como entrenador.
También destacó a Ralf Rangnick, quien le dirigió en el Hannover 96
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"Ese ADN de @FCBarcelona_es me ha ayudado a iniciar como entrenador, hay conceptos, ideas que puedo compartir con ellos, y ver como ha ido evolucionando, eso te ayuda a tener una idea propia de lo que debes hacer", Thomas Christiansen, @T9Christiansen, director técnico de Panamá. pic.twitter.com/QKTvuXpG8K— Telemetro Reporta (@TReporta) June 16, 2026