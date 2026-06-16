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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  16 de junio de 2026 - 15:47

Mundial 2026: Thomas Christiansen y el ADN del FC Barcelona en la Selección de Panamá

Thomas Christiansen fue consultado sobre la influencia que ha tenido de su época en el FC Barcelona y ahora implementada en la Selección de Panamá.

Mundial 2026: Thomas Christiansen y el ADN del FC Barcelona en la Selección de Panamá

Mundial 2026: Thomas Christiansen y el ADN del FC Barcelona en la Selección de Panamá

FOTO / Samid Botello Jr.

Thomas Christiansen fue consultado desde España sobre la influencia que ha tenido de su época en el FC Barcelona y que ahora puede implementar como entrenador.

"Ese ADN del Barcelona me ha ayudado a iniciar como entrenador, hay conceptos, ideas que puedo compartir con ellos, y ver como ha ido evolucionando, eso te ayuda a tener una idea propia de lo que debes hacer", expresó Christiansen, resaltando la influencia de Johan Cruyff.

También destacó a Ralf Rangnick, quien le dirigió en el Hannover 96

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