Mundial 2026: Thomas Christiansen y el ADN del FC Barcelona en la Selección de Panamá

Thomas Christiansen fue consultado desde España sobre la influencia que ha tenido de su época en el FC Barcelona y que ahora puede implementar como entrenador.

"Ese ADN del Barcelona me ha ayudado a iniciar como entrenador, hay conceptos, ideas que puedo compartir con ellos, y ver como ha ido evolucionando, eso te ayuda a tener una idea propia de lo que debes hacer", expresó Christiansen, resaltando la influencia de Johan Cruyff.