Mundial 2026: Seleccionas eliminadas de la Copa del Mundo

Repasa las selecciones que han quedado eliminadas del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

La primera selección eliminada ha sido Haití que en su estreno ante Escocia cayó 1-0 y ahora perdió 3-0 ante Brasil. En este grupo los brasileños y Marruecos suman 4 puntos, mientras que Escocia tiene 3.