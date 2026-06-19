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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  19 de junio de 2026 - 22:18

Mundial 2026: Seleccionas eliminadas de la Copa del Mundo

Repasa las selecciones que han quedado eliminadas del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Mundial 2026: Seleccionas eliminadas de la Copa del Mundo
Mundial 2026: Seleccionas eliminadas de la Copa del MundoFOTO / EFE

Repasa las selecciones que han quedado eliminadas del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

La primera selección eliminada ha sido Haití que en su estreno ante Escocia cayó 1-0 y ahora perdió 3-0 ante Brasil. En este grupo los brasileños y Marruecos suman 4 puntos, mientras que Escocia tiene 3.

Selecciones eliminadas del Mundial 2026

  • Haití
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