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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  19 de junio de 2026 - 20:36

Mundial 2026: Brasil perdió a una de sus estrellas vs Haití por lesión

El futbolista del FC Barcelona, Raphinha, se retiró lesionado antes del descanso del Brasil-Haití en el Mundial 2026.

Mundial 2026: Brasil perdió a una de sus estrellas vs Haití por lesión

Mundial 2026: Brasil perdió a una de sus estrellas vs Haití por lesión

FOTO: EFE/ Sebastiao Moreira

Raphinha, extremo del FC Barcelona, se retiró este viernes lesionado en el minuto 40 del partido de la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 entre las selecciones de Brasil y Haití, que se disputa en Filadelfia.

El 11 de la Canarinha abandonó el césped del Lincoln Financial Field cabizbajo y con cara de preocupación, mientras algunos de sus compañeros se acercaban para darle ánimos.

Actuación discreta de Raphinha en el Mundial 2026

El atacante del Barça fue sustituido por Rayan, el brasileño más joven de la convocatoria y jugador del Bournemouth.

Raphinha, discreto en el debut contra Marruecos (1-1), entrenó al margen el martes pasado, aunque al día siguiente y el resto de la semana trabajó al mismo ritmo que el resto con aparente normalidad.

En la primera jornada, Brasil cedió un gris empate contra Marruecos (1-1), mientras que Haití cayó por la mínima ante Escocia (0-1).

FUENTE: EFE

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