Mundial 2026: Brasil perdió a una de sus estrellas vs Haití por lesión

Raphinha , extremo del FC Barcelona, se retiró este viernes lesionado en el minuto 40 del partido de la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 entre las selecciones de Brasil y Haití, que se disputa en Filadelfia.

El 11 de la Canarinha abandonó el césped del Lincoln Financial Field cabizbajo y con cara de preocupación, mientras algunos de sus compañeros se acercaban para darle ánimos.

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Actuación discreta de Raphinha en el Mundial 2026

El atacante del Barça fue sustituido por Rayan, el brasileño más joven de la convocatoria y jugador del Bournemouth.

Raphinha, discreto en el debut contra Marruecos (1-1), entrenó al margen el martes pasado, aunque al día siguiente y el resto de la semana trabajó al mismo ritmo que el resto con aparente normalidad.

En la primera jornada, Brasil cedió un gris empate contra Marruecos (1-1), mientras que Haití cayó por la mínima ante Escocia (0-1).

FUENTE: EFE