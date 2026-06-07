Mundial 2026: Selección de Panamá cumplió con el primer entreno en New Tecumseth

Con ilusión, compromiso y máxima concentración, la Selección de Panamá arribó este domingo a Toronto, Canadá, listos para instalarse en su campamento base de cara a su participación en la Copa Mundial 2026 .

Un total de 28 jugadores viajaron a bordo del avión oficial de Copa Airlines, saliendo de St Louis, Missouri y aterrizando en Toronto , a eso de las 1:54 p.m. hora local de Canadá (12:54 p.m. en Panamá), marcando el inicio de una nueva etapa en la preparación del equipo nacional.

Luego de completar los trámites de llegada en el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson, la Selección de Panamá se trasladó por carretera hasta su base, el Nottawasaga Resort, en la ciudad de New Tecumseth, Ontario, donde quedó oficialmente instalada en su campamento base.

Llegando y entrenando de cara al Mundial 2026

Sin perder tiempo, horas después de su llegada, el equipo puso en marcha su plan de trabajo, a falta de 10 días para su debut.

Todo inició a las 7:00 p.m. hora local, cuando el cuerpo técnico dividió el grupo en dos grupos con los jugadores que salieron como suplentes en el amistoso frente a Bosnia y Herzegovina realizando trabajos en cancha, mientras que los titulares estuvieron en la zona húmeda con los fisioterapeutas en el área de piscina trabajando en la recuperación.

Con la emoción de estar ya en suelo canadiense y cada vez más cerca del debut mundialista, Panamá inició una semana clave de preparación, consciente de que cada entrenamiento cuenta en el camino hacia la máxima cita del fútbol.

Itinerario

La Selección de Panamá estará realizando mañana, lunes 8 de junio, su primer entrenamiento con el grupo completo en su base en la ciudad de New Tecumseth.

El entrenamiento está programado para iniciar a eso de las 9:00 a.m. hora local, con una rueda de prensa, 30 minutos antes en uno de los salones del hotel.

La práctica será abierta para los medios de comunicación, durante los primeros 15 minutos, como es habitual.

FUENTE: FPF