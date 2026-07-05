Rudi García sobre Balogun: "No sabía que el 5 de julio se había convertido en el día de los inocentes"

Rudi García , seleccionador de Bélgica, expresó este domingo que “no sabía que el día 5 de julio se había convertido en el día de los inocentes”, por la suspensión de la sanción de un partido a Folarin Balogun, disponible para enfrentarse a su equipo en el encuentro de los octavos de final de este lunes en Seattle.

“Me remito al comunicado de nuestra federación. No es que estemos defendiendo nuestra selección o nuestra federación, defendemos la integridad del fútbol. Es la primera vez en la historia de la Copa Mundial que se toma una decisión de esta naturaleza”, añadió durante la rueda de prensa de la víspera del encuentro ante Estados Unidos.

El Comité Disciplinario de la FIFA dejó en suspenso este domingo el partido de sanción que debía cumplir Balogun ante Bélgica, por su expulsión en los dieciseisavos de final frente a Bosnia, con lo que el delantero estadounidense podrá disputar el choque de este lunes en Seattle.

En cualquier caso, el seleccionador advirtió de que “no cambia nada” para su equipo en que esté o no Balogun sobre el terreno de juego.

Más declaraciones de Folarin Balogun

“Me centro en mi equipo, independientemente del once inicial de Estados Unidos. Me centro en mi equipo y en la victoria para llegar a los cuartos de final”, declaró.

Y luego zanjó el tema, ante una nueva pregunta acerca de Balogun: “No pierdan el tiempo hablando sobre esto. Queremos centrarnos en cuestiones deportivas. Soy el seleccionador del equipo belga. Si tenéis preguntas sobre fútbol las respondemos. Para el resto, por favor, vayan a dónde toca”.

FUENTE: EFE