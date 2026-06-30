LeBron James: "Espero haber hecho sentir orgullosos a unos cuantos durante mi paso"

LeBron James definió como "un honor" haber llevado la camiseta de Los Ángeles Lakers, franquicia de la que se despidió este martes para entrar en la agencia libre de la NBA.
James, de 41 años, aseguró que fue un honor estar en los Lakers e intentar "dar continuidad a la grandeza y al legado" de la franquicia.
"¡Espero haber hecho sentir orgullosos a algunos durante mi etapa!", concluyó.
LeBron seguirá jugando en la NBA en la próxima temporada y los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers figuran entre los posibles destinos del máximo anotador histórico de la liga.
El mensaje de LeBron James
FUENTE: EFE