LeBron James: "Espero haber hecho sentir orgullosos a unos cuantos durante mi paso"

LeBron James definió como "un honor" haber llevado la camiseta de Los Ángeles Lakers, franquicia de la que se despidió este martes para entrar en la agencia libre de la NBA.

"Gracias a vosotros", escribió LeBron en X al contestar al mensaje de agradecimiento de los Lakers.

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James, de 41 años, aseguró que fue un honor estar en los Lakers e intentar "dar continuidad a la grandeza y al legado" de la franquicia.

"¡Espero haber hecho sentir orgullosos a algunos durante mi etapa!", concluyó.

LeBron seguirá jugando en la NBA en la próxima temporada y los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers figuran entre los posibles destinos del máximo anotador histórico de la liga.

El mensaje de LeBron James

No, THANK YOU! Truly a honor to wear the while trying to continuing the greatness & legacies that came before me! Hope I made a few proud during my stint. https://t.co/RmQ6uvvgv0 — LeBron James (@KingJames) June 30, 2026

FUENTE: EFE