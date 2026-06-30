NBA NBA -  30 de junio de 2026 - 16:29

LeBron James: "Espero haber hecho sentir orgullosos a unos cuantos durante mi paso"

LeBron James definió como "un honor" haber llevado la camiseta de Los Lakers, franquicia de la que se despidió para entrar en la agencia libre de la NBA.

LeBron James

LeBron James

FOTO / LAKERS

LeBron James definió como "un honor" haber llevado la camiseta de Los Ángeles Lakers, franquicia de la que se despidió este martes para entrar en la agencia libre de la NBA.

"Gracias a vosotros", escribió LeBron en X al contestar al mensaje de agradecimiento de los Lakers.

James, de 41 años, aseguró que fue un honor estar en los Lakers e intentar "dar continuidad a la grandeza y al legado" de la franquicia.

"¡Espero haber hecho sentir orgullosos a algunos durante mi etapa!", concluyó.

LeBron seguirá jugando en la NBA en la próxima temporada y los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers figuran entre los posibles destinos del máximo anotador histórico de la liga.

El mensaje de LeBron James

FUENTE: EFE

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