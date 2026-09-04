NBA: Amen Thompson firma una extensión de contrato por 5 años con Houston Rockets

Los Houston Rockets de la NBA aseguraron el jueves una pieza clave de su prometedor núcleo joven, al acordar una extensión de contrato de cinco años y 208 millones de dólares con Amen Thompson, según informó Shams Charania de ESPN. Los Rockets hicieron oficial el acuerdo más tarde esa misma tarde.

El alero de 23 años continuó desarrollando su juego en la temporada 2025-26, promediando las mejores cifras de su carrera en puntos (18.3), asistencias (5.3) y robos (1.5), además de liderar la NBA en minutos jugados. Seleccionado en el puesto número 4 del Draft de la NBA de 2023, Thompson se ha consolidado como uno de los mejores defensores de la liga, obteniendo una mención en el Primer Equipo Defensivo en la temporada 2024-25.

“Amen representa todo lo que queremos que sea nuestra organización”, dijo el gerente general de los Rockets, Rafael Stone. “Tiene una habilidad excepcional en ambos lados de la cancha, una gran fortaleza mental y la voluntad de superar a sus compañeros, y compite en cualquier circunstancia. Año tras año, ha mejorado en todos los aspectos de su juego, y sabemos que lo mejor de su baloncesto aún está por venir”.

Los Rockets se aseguran a Thompson como pieza clave a largo plazo en un equipo que recupera gran parte de su talento de la temporada pasada tras terminar quintos en la Conferencia Oeste. Kevin Durant y Alperen Sengun liderarán el ataque junto a Thompson en Houston, mientras que las incorporaciones de la pretemporada, Marcus Smart y Bogdan Bogdanovi , y un Fred VanVleet en plena forma, buscan ayudar al equipo a dar el siguiente paso.

FUENTE: NBA