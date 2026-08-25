NBA: Warriors acuerdan contrato con Brandon Williams, según informes

Según informa Shams Charania de ESPN, los Golden State Warriors de la NBA habrían llegado a un acuerdo con el agente libre Brandon Williams para un contrato de un año por 2,6 millones de dólares.

El escolta de 26 años promedió un total de 13 puntos, 3,9 asistencias y 22,2 minutos en 66 partidos disputados con los Dallas Mavericks la temporada pasada.

Williams se labró una carrera en la liga tras no ser seleccionado en el draft de 2021 al salir de la Universidad de Arizona.

Detalles del informe del insider de NBA

"El agente libre Brandon Williams ha acordado un contrato de un año por 2.6 millones de dólares para firmar con los Golden State Warriors, según informan a ESPN los agentes Derek Lafayette y Curtis Lawrence. Williams promedió 13 puntos, 3.9 asistencias y 22.2 minutos por noche en 66 partidos con Dallas la temporada pasada", escribió en sus redes sociales Shams Charania.

FUENTE: NBA